به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آثار که از نخستین تجربه‌های مستندسازی تقوایی به شمار می‌آیند، در چهل‌وهشتمین نشست «شب‌های مستند» موزه سینمای ایران و با همکاری فیلمخانه ملی ایران، انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و موزه سینما، در سالن فردوس موزه سینمای ایران، به نمایش گذاشته خواهد شد.

در چهل‌وهشتمین نشست شب‌های مستند موزه سینما، به مناسبت سالروز تولد زنده‌یاد ناصر تقوایی، ۲ فیلم مستند «تاکسی‌متر» (درباره راه افتادن سیستم تاکسی‌متر در تاکسی‌های تهران) و «نانخور‌های بی‌سوادی» (درباره حضور عریضه‌نویس‌های اطراف اداره پست تهران) ساخته شده در سال ۱۳۴۶ برای تلویزیون ملی ایران، دوشنبه ۲۲ تیر ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینمای ایران نمایش داده می‌شود.

در چهل و هشتمین نشست شب‌های مستند، پیروز کلانتری پژوهشگر و مستندساز پیشکسوت درباره فیلم گفت‌و‌گو خواهد کرد.