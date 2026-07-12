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سخنگوی ستاد مرکزی اربعین عراق با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق، گفت: این رویداد بزرگ، فضای کشور عراق را برای پذیرایی از زائران امام حسین (ع) زودهنگام آماده کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا اباذری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برگزاری تشییع مردمی و عمیق رهبر شهید با حضور گسترده تمامی اقشار عراقی، یک «اربعین زودرس» در این کشور به وجود آورد. به تعبیر استاندار کربلای معلی، رهبر شهید ما اولین زائر این دوره بودند و کشور عراق پس از این مراسم، کاملاً آماده پذیرایی از زائران اربعین شده است.
وی با اشاره به تداوم خدماترسانی موکبها افزود: بسیاری از موکبهایی که برای مراسم تشییع رهبر شهید ایجاد شده بودند، اعلام کردهاند که فعالیت خود را به همان شکل تا زمان برگزاری اربعین حفظ کرده و به زائران امام حسین (ع) خدماترسانی خواهند کرد. هماهنگیهای لازم در این زمینه با مسئولان عراقی در حال انجام است.
رایزن فرهنگی ایران در عراق از همه مسئولان، علما، عشایر، نیروهای امنیتی و آستانهای مقدسه عراق بابت برگزاری این رویداد بزرگ تاریخی و فرهنگی تشکر کرد و از زائران ایرانی خواست تا با حفظ معنویت و بردباری، برادری خود را با مردم عراق اثبات کنند.
وی خطاب به زائران ایرانی تاکید کرد: ملت عراق در مراسم تشییع رهبرمان، برادری خود را به اثبات رساندند؛ انتظار میرود زائران ایرانی نیز با رعایت قوانین میزبان، توجه به دستورالعملهای صادر شده از سوی رسانههای دو کشور و حفظ نظم و انضباط، زیارت اربعین را به بهترین شکل به پایان برسانند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین عراق در بخش دیگری از صحبتهای خود به برنامههای فرهنگی پیشبینیشده اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۷۰ محور برنامه فرهنگی شامل سخنرانی، مداحی، برنامههای ویژه بانوان و کودکان و همچنین حضور روحانیون برای پاسخگویی به مسائل شرعی در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام اباذری با بیان اینکه امسال اولین اربعین بدون حضور رهبر شهید برگزار میشود، خاطرنشان کرد: محور «خونخواهی رهبر شهید» توسط زائران ایرانی و عراقی در این مراسم مطرح خواهد شد. شعار محوری اربعین امسال نیز «مثلی لا یبایع مثله» است که برگرفته از فرمایشات آخرین روزهای حیات رهبر شهید است و از تمامی اصحاب فکر و فرهنگ اربعینی خواستیم تا به این بعد معنوی و فکری توجه ویژه داشته باشند.