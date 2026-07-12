معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم گفت: در سهماهه نخست امسال، ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قم گفت: در سهماهه نخست امسال، ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد که با این اقدام سالانه بیش از ۳۲۹ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی میشود.
محمد دانشور گفت: در سهماهه نخست سال جاری، ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در مناطق قم-کهک، سلفچگان-نیزار و علیآباد-خلجستان پُر و مسلوبالمنفعه و پنج حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز در محدودههای علیآباد-خلجستان و سلفچگان-نیزار پلمب شد.
وی افزود: با انسداد این ۱۸ حلقه چاه، سالانه بیش از ۳۲۹ هزار مترمکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی استان صرفهجویی میشود.
دانشور با تأکید بر برخورد با برداشتهای غیرمجاز، گفت: فعالیت چاههای غیرمجاز علاوه بر تهدید منابع آب زیرزمینی، موجب افزایش فشار بر شبکه برق نیز میشود.