مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای، با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از روسا، مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مرکز امور شاهد و ایثارگران و دیگر مدیران ارشد دانشگاه، در مسجد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم پرشور، دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به همراه جمعی از روسا، مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مرکز امور شاهد و ایثارگران و دیگر مدیران ارشد دانشگاه، با جمع کثیری از اساتید و کارکنان در این آیین معنوی شرکت کردند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاریان و مدیحه سرایی مداحان در رثای رهبر شهید آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این محفل، بار دیگر با آرمان‌های والای ایشان در مسیر علم، استقلال و پیشرفت کشور تجدید میثاق کردند

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به عظمت تشییع پیکر رهبر شهید گفت: تاریخ بشریت چنین تشییعی به خود ندیده است؛ خون رهبر شهید، انقلاب را بیمه و جهانی کرد و دنیا را متعجب ساخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی، با تأکید بر شکست پروژه‌های دشمن افزود: دشمنان برای ایجاد گسست اجتماعی هزینه‌های زیادی کردند، اما تشییع باشکوه رهبر شهید، همه معادلات آنان را بر هم زد و نشان داد انقلاب اسلامی مرز‌های جغرافیایی را پشت سر گذاشته و امت واحده شکل گرفته است.

معاون فرهنگی نهاد رهبری گفت: تمدن نوین اسلامی قله مورد نظر رهبری بود و ایشان همواره دانشگاه تمدن ساز را دانشگاه مطلوب می‌دانستند. ایشان با تأسیس بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، شخصاً اخبار حوزه‌های علم و فناوری را رصد می‌کردند.

وی تأکید کرد: به جرأت می‌گویم موفقیت در دو حوزه کارنامه شخص رهبر عزیزمان است که در هر دو نمره بیست می‌گیرند: صنعت دفاعی و توان نظامی و حوزه علم و فناوری. اگر امروز با ۱ درصد جمعیت دنیا، ۲.۵ درصد تولید علم را داریم و در قله‌های علمی رتبه ۳ دنیا را کسب کرده‌ایم، این محصول نگاه ایشان و اعتماد به جوانان است.

کرمی در پایان سخنان خاطرنشان کرد: رهبری عزیز ما، ایران را از مستعمره‌ای که ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در آن حضور داشتند، به جایی رساند که امروز دنیا از ما حساب می‌برد. این به برکت رهبری عالمانه و عزتمندانه ایشان بود.

فراز‌هایی از بیانات روشنگرانه و راهگشای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، نیز در این مراسم قرائت شد که ترسیم کننده افق پیشروی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

شایان ذکر است به مناسبت ایام محرم و سوگواری شهادت رهبر انقلاب، مراسم سینه زنی نیز با حضور پرشور شرکت‌کنندگان برگزار شد.