پخش زنده
امروز: -
فرماندار اردبیل با اشاره به رویکرد دولت برای توسعه عدالتمحور مناطق روستایی گفت: اجرای طرح هادی ۲۴ روستای شهرستان آغاز و برای سال آینده نیز اجرای طرح هادی ۲۲ روستای دیگر هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز یکشنبه در جلسه بررسی اجرای طرح هادی روستاها اظهار کرد: در ۱۱۳ روستای شهرستان که فاقد طرح هادی است، توسعه زیرساختهای روستایی آغاز شده است.
وی با اشاره به حجم عملیات و اعتبارات تخصیصی افزود: در مجموع ۱۳۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در قالب طرحهای هادی روستایی شهرستان در حال اجرا یا تکمیل است و برای این منظور اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
فرماندار اردبیل از آمادهسازی ۲۱ روستا برای عملیات شنریزی معابر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در این مناطق به زودی آغاز خواهد شد تا رفاه و تردد آسان اهالی روستاها فراهم شود.
قلندری با تأکید بر ظرفیتهای بینظیر شهرستان اردبیل در حوزه گردشگری افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری روستایی به عنوان راهبرد کلیدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا، مطالعه و اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای هدف گردشگری شهرستان اردبیل آغاز شده است که میتواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد بومی و رونق صنعت گردشگری ایفا کند.
فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرحهای عمرانی، تسهیل روند صدور سند مالکیت روستایی و تسریع پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی در اولویت است تا شاهد افزایش ضریب ایمنی و رفاه روستاییان باشیم.