فیلم کوتاه جام حیات با موضوع آسیب‌های اجتماعی نوجوانان و جوانان به کارگردانی امید سبیلی در آباده ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،تهیه کننده و کارگردان این فیلم کوتاه گفت: تاکنون ۱۰ فیلم سینمایی و کوتاه ساخته‌ام که از رسانه ملی پخش شده است.

امید سبیلی افزود: فیلم کوتاه جام حیات به موضوع آسیب‌های اجتماعی نوجوانان و جوانان می‌پردازد.

او ادامه داد: یک گروه ۲۵ نفره از بازیگران و عوامل فنی تهران و آباده در ساخت این فیلم کوتاه همکاری می‌کنند.

سبیلی بیان کرد: جام حیات به قلم حمیدرضا نظری با بازی مهری سادات آل آقا و سیاوش چراغی پور از بازیگران تلویزیون و سینمای کشور در ۱۰ روز در آباده ساخته می‌شود.

تهیه کننده و کارگردان فیلم کوتاه جام حیان ادامه داد: سلیمانی مدیر فیلمبرداری این فیلم کوتاه را برعهده دارد و یک گروه چهار نفره در پنج لوکیشن با صدابرداری حسینی، فیلمبرداری این فیلم را برعهده دارند.

نعمت اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آباده نیز گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه آسیب‌های اجتماعی همکاری خود را با فیلمسازان شروع کرده است و با هنرمندانی که در حوزه سمعی و بصری فعالیت دارند همکاری می‌کند.

قرار است فیلم کوتاه جام حیات مهرماه امسال به روی پرده سینما‌ها برود.