عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما با هدف کنترل بیولوژیک آفات و کاهش مصرف سموم شیمیایی در هزار و ۳۷۲ هکتار از شالیزارهای این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما در هزار و ۳۷۲ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان با هدف کنترل بیولوژیک آفات و کاهش مصرف سموم شیمیایی خبر داد.

محمد هادی‌زاده گفت: در راستای توسعه مدیریت تلفیقی آفات و حفظ سلامت محصولات کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل عملیات رهاسازی زنبور تریکوگراما را در ۹۷۲ هکتار از شالیزار‌های شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: همچنین در قالب طرح جهش تولید در شالیزارها، این عملیات در ۴۰۰ هکتار دیگر از اراضی هدف انجام شد تا ضمن کنترل مؤثر آفات، زمینه افزایش تولید و توسعه کشاورزی پایدار فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت آفات، از شالیکاران خواست برای اجرای برنامه‌های کنترل بیولوژیک و حفظ سلامت محیط زیست، همکاری لازم را با کارشناسان جهاد کشاورزی داشته باشند.