پخش زنده
امروز: -
والی هرات افغانستان در یک تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی درباره تقویت تجارت و تسهیل ترانزیت کالا در گذرگاه دوغارون و اسلامقلعه گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، نوراحمد اسلامجار، والی هرات، در یک تماس تلفنی با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، درباره تقویت تجارت و فراهمسازی تسهیلات بیشتر ترانزیتی در گذرگاههای مرزی دوغارون و اسلامقلعه گفتوگو کرد.
در این تماس دو طرف بر اهمیت روانسازی انتقال کالا، رفع مشکلات ترانزیتی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مستقر در دو سوی مرز تأکید کردند.
نوراحمد اسلامجار، والی هرات، با اشاره به سهولتهای فراهمشده از سوی حکومت سرپرست افغانستان برای رانندگان ایرانی، گفت: ایجاد این سهولتها برای رانندگان افغانستانی نیز یک ضرورت است.
همچنین غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نسبت به آمادگی دستگاههای اجرایی این استان با هدف همکاری مشترک در راستای تقویت روابط ترانزیتی و بهبود روند تجارت از طریق مرزهای دوغارون و اسلامقلعه اطمینان داد.
روزانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه کامیون حامل انواع کالا از مسیر معبر بینالمللی دوغارون میان ایران و افغانستان تردد میکنند و ارزش تجارت میان این دو کشور به حدود ۳ میلیارد دلار در سال میرسد.
برطرف کردن موانع تجارت و صادرات کالا یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده در دیدارهای استاندار خراسان رضوی و والی هرات بوده که در همین جهت، کشور افغانستان الزام اخذ مجوز عبور وسایل نقلیه (رودپاس) برای رانندگان ایرانی را لغو کرده است.