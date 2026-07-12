به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «ویکُنتِ شقه شده» نوشته باقر سروش، به طراحی و کارگردانی شهروز دل‌افکار با مجری طرحی عمارت نوفل‌لوشاتو، از چهارم مردادماه روی صحنه خواهد رفت و بلیت‌فروشی آن از ساعت ۱۵ امروز آغاز می‌شود.

شهروز دل افکار، سحر عبدالملکی، صدف خاقان، عرفان توکلی، امیرحسین قلی‌پور، ماهان زارعی، ادیب کاظمی، تینا محمدی، سرور کعب عمیر، آرمین حیدری، متین نجفیان، کامران رهنما، شقایق بروجی، آرین عزیزاللهی، نازنین قلی‌پور، علیرضا تقوی، علی اصغر برآهوئی، شایان خدامی، حسام آتشین، هادی اعتمادی‌پور، رضا ایزدی، محمدرضا باستان‌حق، امیرمحمد بیات، مانا بیات، مرسده تقوی، رومینا حسن‌پور، محمدعلی حسینی، احسان حیدری، رکسانا خانی‌زاده، درسا دیبا، ستایش صحرابانی، منیژه صوفی‌منش، اوراز طهماسبی، هلیا عبادی، لیانا عربلو، هانیه قلی‌پور، نازنین هداوند، فرشته هداوند گروه بازیگران این نمایش هستند.

درباره داستان این نمایش آمده است: ویکنت به جنگ می‌رود، با توپ جنگی دو شقه می‌شود و نیمه شرش به کشور برمی‌گردد.

همچنین اجرای نمایش «زار» به کارگردانی عرفان زارعی نیز تا ۲۶ تیر ادامه دارد.

در این نمایش که نوشته عرفان زارعی و امید سلطان‌آبادی است، احسان شیخی، سالار میرکریمی، مرضیه آقاسی، علی ایزدی سفیددشتی، آیه زارع‌نژاد، آروشا خمسه، امیرعلی محمودی، رادین درامامی، آریا زرآبادی‌پور، پارسا امینی، داتامیس اوشال، نرگس وکیلی، حدیث کرمی، مریم حاج فرج الله ایفای نقش می‌کنند.

درباره داستان نمایش «زار» آمده است: در زمان سلطه «ناخدا جلال» بر دریا، «اسد» سکوت اهالی بندر را می‌شکند. این نمایش جایزه بهترین فضاسازی را از چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر دریافت کرده است.

نمایش «باخ» نیز به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی به تهیه‌کنندگی علی شاهانی برای ششمین دوره، از ۲۵ تیرماه هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود. این اثر یکی از پر مخاطب‌ترین اجرا‌های عمارت نوفل‌لوشاتو در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ بود.

رضا جهانی، علیرضا داوری، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزاییان، بهناز نادری بازیگرانی هستند که در «باخ» ایفای نقش می‌کنند.

این نمایش داستان تماشاخانه‌ای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را ملاقات می‌کنند؛ جایی که واقعیت و رویا به یکدیگر پیوند می‌خورند و در این میان راز‌هایی بر ملا می‌شود.

همچنین اجرای نمایش «سلول» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محسن زرآبادی‌پور با تهیه‌کنندگی داود نامور، به دلیل استقبال مخاطبان تا جمعه ۲۶ تیرماه ادامه دارد و هر شب ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

این نمایش با یکصد اجرا، تاکنون میزبان بیش از ۱۷ هزار تماشاگر بوده است.

وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، عباس ایمانی، ارشیا شریعتی، شادی احدی‌فر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، فرشید بختیاری، ابراهیم آرام و محسن زرآبادی پور در نمایش «سلول» نقش‌آفرینی می‌کنند.