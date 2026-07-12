معاون سیاسی ،امنیتی استاندار لرستان ،حمله ی موشکی دشمن به دورود را تکذیب کرد و گفت:هم اکنون شرایط عادی در این شهرستان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه هیچ حمله‌ی موشکی به شهرستان دورود نشده است،افزود:صبح امروز ۲۱ تیر در پی پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات دشمن آمریکایی ، بوستر یکی از پرتابه ها با سقوط در یکی از محله های شهرستان دورود، خسارت جزیی به یک واحد پارکینگ وارد کرد.

سعید پورعلی بیان کرد: این حادثه تلفات جانی یا خسارت جدی به همراه نداشته است.

وی گفت: هم اکنون شرایط در این شهرستان کاملا عادی است و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.