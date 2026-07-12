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رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران گفت: با اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران یک کارخانه ورشکسته به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه اجرای سیاستهای تحولی قوه قضائیه در حمایت از تولید و احیای بنگاههای اقتصادی، یک واحد تولیدی فعال در حوزه الیاف پلیاستر در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان که سالها از چرخه تولید خارج شده بود، با اقدامات حقوقی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و مشارکت سرمایهگذار جدید مجدداً راهاندازی شد.
مجید کامیاب، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، با تشریح روند رسیدگی به پرونده این شرکت گفت: به موجب دادنامه قطعی شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران، شرکت مذکور ورشکسته اعلام و تاریخ توقف فعالیت آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ تعیین شد و در ادامه، دادنامه صادره برای اجرای فرآیند قانونی به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران ارسال شد.
تشکیل پروندههای متعدد برای ساماندهی وضعیت حقوقی شرکتوی افزود: پس از وصول پرونده، در چارچوب وظایف قانونی این اداره، ۲۰ جلد پرونده اداری برای این شرکت، تشکیل و مراتب ورشکستگی به بانکها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکتها و سایر مراجع ذیربط اعلام شد و همزمان نیز با انتشار آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار، فرآیند شناسایی و رسیدگی به مطالبات آغاز گردید.
کامیاب گفت: در نتیجه این اقدامات، ۳۲ پرونده بستانکاری تشکیل و در اجرای ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه نیز یک پرونده مربوط به اموال شرکت در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران ایجاد شد.
تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با اشاره به روند رسیدگی به مطالبات بستانکاران افزود: پس از بررسی و تأیید مطالبات، سهامداران و اشخاص ثالث در جریان عملیات اجرایی نسبت به پرداخت مطالبات ۲۳ پرونده بستانکاری اقدام کردند و مطالبات دو پرونده نیز به دلیل عدم استحقاق مردود اعلام شد که در حال حاضر با احتساب پرداختها و پروندههای مردود، مجموعاً ۷ پرونده بستانکاری برای این شرکت باقی مانده است.
رفع موانع حقوقی و بازگشت کارخانه به چرخه تولید
وی درباره وضعیت داراییهای شرکت نیز گفت: اموال شناساییشده این شرکت شامل محل کارخانه و ماشینآلات و تجهیزات منصوبه در آن بود که پیشتر به دلیل اسناد رهنی در اختیار بانک توسعه صادرات قرار داشت. با پرداخت مطالبات بانک توسط سهامداران و اشخاص ثالث، این بانک نسبت به اقاله اسناد انتقالی اقدام کرد و زمینه برای تعیین تکلیف مالکیت و احیای واحد صنعتی فراهم شد.
کامیاب افزود: در ادامه با انجام تعمیرات ساختمانی و تأمین ماشینآلات جدید توسط سرمایهگذار، این کارخانه پس از سالها تعطیلی مجدداً فعال شده و در حال حاضر برای حدود ۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
تکمیل زنجیره تولید در صنعت فرش منطقه کاشان
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت فعالیت این واحد صنعتی در اقتصاد منطقه، گفت: محصولات این کارخانه به عنوان مواد اولیه بسیاری از واحدهای فرشبافی در منطقه کاشان مورد استفاده قرار میگیرد و راهاندازی مجدد آن نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید این صنعت در منطقه دارد.
وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاستهای قوه قضائیه و راهبردهای مورد تأکید علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران، برای حمایت از تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و صیانت از حقوق بستانکاران انجام شده است.
کامیاب در پایان ابراز امیدواری کرد با تثبیت روند تولید و استمرار فعالیت اقتصادی این مجموعه، در ماههای آینده فرآیند خروج کامل شرکت از وضعیت ورشکستگی و صدور حکم ختم عملیات تصفیه نیز محقق شود.