به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و حفظ سلامت شهروندان انجام شده است، گفت: محل نگهداری ادوات عرضه قلیان در یکی از کافه‌های شهرستان، پس از شناسایی تخلف و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح مهر و موم شد.

وی با تأکید بر تداوم بازرسی‌های بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی افزود: با هرگونه عرضه و استعمال قلیان و سایر فرآورده‌های دخانی در اماکن مشمول قانون، بدون اغماض و مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه قلیان در مراکز عمومی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.