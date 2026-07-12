دو نمایش «چشم‌های بسته از خواب» و «راز دیوار‌های فروریخته» در تالار محراب به روی صحنه می روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «چشم‌های بسته از خواب» به نویسندگی محمد چرم‌شیر و کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید یاراحمدی، از ۲۱ تیرماه تا ۸ مردادماه، در سالن استاد جمیله شیخی تالار محراب روی صحنه می‌رود.

این نمایش که هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود، در مدت ۵۰ دقیقه به موضوع استفاده ابزاری فرزندان توسط مادر برای مقابله با پدر و پنهان کردن واقعیت‌های روابط اجتماعی می‌پردازد.

در این اثر نمایشی، فاطمه زمانی، سهیلا قیدی و علی پیله‌ور به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین نمایش «راز دیوار‌های فروریخته» به نویسندگی و کارگردانی شکیبا علیزاده و تهیه‌کنندگی مؤسسه «شکیبا مهر هنر»، از ۲۱ تیرماه در سالن استاد جمیله شیخی تالار محراب روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی که در ژانر وحشت-معمایی تولید شده است، هر شب ساعت ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی خواهد بود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دو معمار برای مرمت آسایشگاهی متروکه، قدم به ساختمانی می‌گذارند که گذشته‌اش هنوز در سکوت دیوار‌ها جریان دارد؛ جایی که هر قدم، مرز میان واقعیت و حقیقت را مبهم‌تر می‌کند…»

در این نمایش هنرمندانی همچون علی مربی، هیوا پورشفقی، حنا جعفری، صابر خرم‌بخت، آرمین حسن‌زاده و شیوا کوشکانی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین عوامل این نمایش عبارت‌اند از: مشاور کارگردان: علی مربی؛ گروه کارگردانی: عسل داوودی، عطاالله رادپور؛ مدیر تولید: حمیدرضا محمدحسینی؛ طراح لباس، طراح صحنه و سازنده تیزر: ماهک سلیمانی؛ گریم: شکیبا علیزاده؛ مدیر رسانه و عکاس: پیام احمدی کاشانی؛ روابط‌عمومی: طیبه محرمی.

تالار محراب در خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، واقع شده است.