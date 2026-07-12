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شهردار ناحیه ۹ منطقه ۲ از اجرای عملیات بهسازی میدان فرحزاد، شامل جدولگذاری اصولی و اجرای کفپوشهای بتنی مقاوم باهدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود منظر شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی اتحاد، شهردار ناحیه ۹ این منطقه با اشاره به اجرای پروژه بهسازی میدان فرحزاد اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای جامع مدیریت هوشمند زیرساختهای شهری و باهدف ارتقای کیفیت زیستمحیطی، عملیات عمرانی متعددی در میدان فرحزاد اجرا میشود.
اتحاد گفت: یکی از محورهای اصلی این پروژه، اجرای جدولگذاری مهندسیشده در سطح میدان بود. این اقدام باهدف انتظامبخشی به جریان آبهای سطحی و مدیریت بهینه زهکشی معابر در فصول بارندگی صورتگرفته است که علاوه بر پیشگیری از آبگرفتگیهای احتمالی، نقشی تعیینکننده در تفکیک حریم پیادهرو از سوارهرو، ارتقای ایمنی تردد شهروندان و کاهش فرسودگی لایههای آسفالت ایفا میکند.
شهردار ناحیه ۹ منطقه ۲ در ادامه به اجرای کفپوش بتنی در این محدوده اشاره کرد و افزود: بهمنظور افزایش طول عمر زیرساختها در برابر تنشهای جوی و ترددهای روزانه در اجرای این طرح از مصالح مقاوم بهره گرفته شده است ،تا فضایی مدرن و شایسته برای استفاده شهروندان فراهم شود.