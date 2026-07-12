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شبکههای نمایش و تهران با دو رویکرد متفاوت، مخاطبان خود را همراهی میکنند، شبکه نمایش فیلم سینمایی «تیغ آفتاب» را روی آنتن میبرد و برنامه «تهران ۲۰» نیز ابعاد ملی و بینالمللی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را تحلیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «تیغ آفتاب» به کارگردانی مجید جوانمرد (محصول ۱۳۶۹)، یکشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با نویسندگی احمد هاشمی و مجید جوانمرد، داستان بازگشت علی خان به زادگاهش برای کشف حقیقت قتل برادرش را روایت میکند.
بازیگران این اثر شامل داریوش ارجمند، محمد صالحعلا، چنگیز وثوقی، هما روستا و جهانگیر فروهر هستند.
برنامه «تهران ۲۰» نیز در شبکه تهران، موضوع بزرگ و ماندگار بدرقه و تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید را مورد واکاوی قرار میدهد. این برنامه با هدف تحلیل تأثیرات بینالمللی و همبستگی ملی، در دو میز تخصصی برگزار میشود:
میز اول: با حضور عباس گودرزی (عضو هیئت رئیسه مجلس) جهت تحلیل ابعاد مراسم از تهران تا قم، نجف، کربلا و مشهد
میز دوم: با حضور محمد قادری (کارشناس سیاسی) جهت بررسی بازخوردهای جهانی و یکپارچگی ملی
این برنامه با اجرای امید قالیباف و علی مروی، حوالی ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می شود.