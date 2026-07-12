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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم: با اقدام بهموقع و مدیریت صحیح شبکه، عملیات تعمیر خط انتقال اصلی آب شرب شهر هرات بدون هیچگونه قطعی یا افت فشار آب برای مشترکان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: در پی وقوع شکستگی در خط انتقال اصلی آب شرب شهر هرات، تیمهای فنی و عملیاتی امور آبفای شهرستان خاتم بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم برای رفع مشکل را آغاز کردند.
وی افزود: با توجه به اهمیت این خط انتقال در تأمین آب شرب شهر هرات و ضرورت تداوم خدمترسانی به شهروندان، عملیات تعمیر و بازسازی خط لوله آزبست ۳۰۰ میلیمتری با برنامهریزی دقیق، بهکارگیری تجهیزات فنی و تلاش بیوقفه کارکنان بهرهبرداری در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاتم تصریح کرد: این عملیات پیچیده فنی در مدت زمان کمتر از ۶ ساعت با موفقیت به پایان رسید و با تدابیر اتخاذ شده و مدیریت مناسب شبکه، آب شرب شهر هرات با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر، بدون قطعی و افت فشار پایدار ماند.
میرحسینی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان فنی و بهرهبرداری این امور خاطرنشان ساخت: آمادگی، سرعت عمل و تعهد نیروهای عملیاتی آبفا در شرایط اضطراری، نقش مهمی در حفظ پایداری خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین آب شرب شهروندان دارد.