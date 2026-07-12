به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار، برخورد قاطع با متخلفان به‌ویژه در حوزه ثبت انبارها را ضروری دانست و بر تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ایام اربعین تأکید کرد.

شریعتی‌فر گفت: تشدید بازرسی‌ها در ماه‌های اخیر نتایج مطلوبی به همراه داشته و شناسایی انبارهای ثبت‌نشده از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدامات بوده است و استمرار نظارت‌ها نقش مؤثری در ایجاد شفافیت، تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی دارد.

وی همچنین بر تقویت ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: استان در دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداشت و این آمادگی باید با تقویت ذخایر حفظ شود.

شریعتی‌فر با اشاره به موضوع نان نیز گفت : خراسان جنوبی آخرین استانی بود که افزایش قیمت نان را اعمال کرد و در کنار مدیریت قیمت، حفظ کیفیت نان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.