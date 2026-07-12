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رئیس دانشگاه پیام نور در آئین امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان حفاظت محیطزیست بر لزوم همسویی منابع انسانی تربیت شده در دانشگاه با اولویتهای سازمان محیط زیست تأکید کرد و آمادگی دانشگاه را برای حمایت از این سازمان در تمامی مراکز سراسر کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛امین ناجی, رئیس دانشگاه پیام نور در این مراسم که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، گفت: دانشگاه پیام نور با تربیت هزاران متخصص در مقاطع ارشد و دکتری، ذخیره انسانی ارزشمندی را برای کشور فراهم آورده است.
وی در این نشست اظهار داشت: مسئولیت علمی و اجتماعی ما ایجاب میکند که این توانمندیهای انسانی را با نیازهای سازمان محیط زیست هماهنگ کنیم. ما نمیخواهیم پژوهشها تنها در کتابخانهها بماند، بلکه میخواهیم نتایج یافتههای دانشجویان و اساتید ما، در راستای حل مسائل محیط زیستی کشور عرضه شود.
رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به حضور معاونین پژوهشی، آموزشی و اداری و مدیران کلیدی دانشگاه در این جلسه، بر این نکته تأکید کرد که مجموعه دانشگاه از ستاد تا مراکز شهرها و استانها، با تمام توان در کنار سازمان محیط زیست هستند.
وی همچنین پیشنهاد داد تا پژوهشها در حوزه آسیبهای زیستمحیطی ناشی از جنگ تحمیلی و حملات تروریستی اخیر نیز مورد توجه قرار گیرد و در همایشهای آتی به صورت تخصصی بررسی شوند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پیام نور، با تأکید بر جایگاه ممتاز این دانشگاه در توسعه سواد اکولوژیک، از تبدیل شدن دانشگاه پیام نور به شریک راهبردی سازمان در راستای حل چالشهای زیستمحیطی کشور خبر داد.
انصاری بر اهمیت پیادهسازی سیاستهای جامع ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست (ابلاغیه سال ۱۳۹۴) تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه سواد محیط زیستی و تبدیل این حوزه از یک امر تخصصی به یک امر فرهنگی و اجتماعی، کلید اثرگذاری در سطح جامعه و حاکمیت است، اظهار داشت: نگاه ما به دانشگاهها، نگاهی راهبردی و مسئلهمحور است و دانشگاه پیامنور را نیز شریک راهبردی خود در حوزه آموزشهای محیطزیستی میدانیم.
معاون رئیسجمهور با قدردانی از پیشگامی دانشگاه پیام نور و تلاشهای مستمر در کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، تصریح کرد: دانشگاه پیام نور را نه به عنوان یک نهاد بیرونی، بلکه به عنوان یک شریک راهبردی در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی میبینیم و هدف ما این است که دانشگاهها به عنوان بازوی علمی سازمان عمل کنند تا ارتباطی سیستماتیک و منسجم میان پژوهشهای کاربردی و نیازهای اجرایی برقرار شود.