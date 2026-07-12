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شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام کرد: مشترکان می توانند برای اطلاع از زمانبندی مدیریت بار و خاموشیها از درگاههای ذکر شده استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، طبق اطلاعیه این شرکت، مشترکان برق تبریز در شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو برای اطلاع از خاموشی های احتمالی ناشی از عملیات تعمیر، بهسازی و توسعه شبکه برقرسانی و یا اعمال مدیریت بار اضطراری در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز از طریق درگاههای زیر، میتوانند با وارد کردن شناسه اشتراک خود از زمان مدیریت بارمحل سکونت یا محل کار مطلع شوند.
راههای اطلاع از برنامه زمانبندی مدیریت بار اضطراری:
وبسایت شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir
ربات «برق من» در پیامرسان «بله» به نشانی: @Barghemanbot
اپلیکیشن «برق من»
کدهای دستوری (USSD) (در حال راه اندازی)
نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله»
آخرین اطلاعات مربوط به برنامه زمانبندی مدیریت بار اضطراری بهصورت شبانهروزی از طریق این درگاهها در دسترس است.