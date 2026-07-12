به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی سالاری روز یکشنبه در نشست خبری برای تشریح عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون نفر بیمه‌شده خدمات ارائه می‌کند و ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری به حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرری‌بگیر بیمه بیکاری پرداخت می‌کند.

وی افزود: با احتساب هزینه‌های درمان، بیمه بیکاری، هزینه‌های جاری و سایر تعهدات، مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در صورت لحاظ بازپرداخت بدهی‌های ناشی از استقراض سال گذشته، این رقم به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به برنامه‌های اصلاحی این سازمان گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد، سالانه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور وجود دارد. اگر بخشی از این منابع به چرخه سازمان بازگردد، امکان تقویت منابع و بهبود وضعیت مستمری بازنشستگان فراهم خواهد شد.

وی افزود: یکی از پیشنهاد‌های سازمان، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای سابقه واقعی پرداخت حق بیمه است؛ البته این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی در دولت و گفت‌و‌گو با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.



سالاری همچنین از مطالبات حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد و گفت: پرداخت‌های دولت در سال‌های اخیر عمدتاً مربوط به بدهی‌های همان سال بوده و بدهی‌های انباشته گذشته همچنان باقی است.



وی افزود: طرح «بیمه متمرکز» یا «شعبه یکپارچه تأمین اجتماعی» از ابتدای مردادماه اجرا می شود. با اجرای این طرح، اطلاعات تمامی شعب سازمان در یک سامانه متمرکز تجمیع می‌شود و خدمات بیمه‌ای با سرعت و سهولت بیشتری به بیمه‌شدگان ارائه خواهد شد.



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت بیش از ۱۵۲ میلیون مراجعه سرپایی، ۹۰۵ هزار بستری، ۵۳۴ هزار عمل جراحی و نزدیک به ۹۶ هزار زایمان در مراکز درمانی ملکی سازمان ثبت شده است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با ۴۱۱ مرکز درمانی ملکی و بیش از ۴۹ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد به بیمه‌شدگان خدمات درمانی ارائه می‌کند.



سالاری گفت: هیچ‌یک از مزایای رفاهی بازنشستگان از جمله حق مسکن، حق اولاد و کمک‌معیشت حذف نشده و این مزایا همچنان مطابق مقررات به مشمولان پرداخت می‌شود.