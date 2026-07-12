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کمیسیون میراث عربستان سعودی از ثبت و مستندسازی یکهزار و ۷۷۴ اثر و یافته باستانشناسی در منطقه «المهد» واقع در استان مدینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کمیسیون میراث عربستان سعودی از ثبت و مستندسازی یکهزار و ۷۷۴ اثر و یافته باستانشناسی در منطقه «المهد» در استان مدینه خبر داد؛ مجموعهای ارزشمند از شواهد تاریخی که حاصل مطالعات میدانی و کاوشهای باستانشناسی در یکی از مهمترین پروژههای پژوهشی سالهای اخیر این کشور در حوزه میراثفرهنگی است.
بر اساس اعلام این کمیسیون، عملیات بررسی و مستندسازی در سه محدوده اصلی «السویریقیه»، «المویهیه» و «هذذه» انجام شده و در نتیجه آن، ۱۵۶ محوطه باستانی جدید شناسایی شده است؛ محوطههایی که از منظر مطالعات تاریخی، باستانشناسی و فرهنگی، ظرفیت قابلتوجهی برای بازخوانی تاریخ سکونت، ارتباطات انسانی و تحولات تمدنی در این بخش از شبهجزیره عربستان دارند.
یافتههای این طرح شامل ۴۶۱ کتیبه اسلامی، ۳۴ کتیبه ثمودی، یکهزار و ۲۵۹ نقشبرجسته و نگاره صخرهای، ۱۱ سازه سنگی، بقایای سه بنای تاریخی، دو مسیر کاروانی و چهار حلقه چاه تاریخی است؛ آثاری که تنوع و غنای میراث فرهنگی منطقه را بهخوبی نمایان میکنند.
به گفته مسئولان کمیسیون میراث عربستان، بخشی از سنگنوشتههای کشفشده مشتمل بر آیات قرآن کریم، ادعیه، اشعار عربی و نوشتههای یادبود است؛ آثاری که علاوه بر ارزشهای تاریخی و هنری، دادههای ارزشمندی درباره باورهای دینی، مناسبات اجتماعی، شیوههای زیست، مسیرهای تردد و تعاملات فرهنگی جوامع ساکن یا عبوری در این منطقه در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
بررسیهای باستانشناسی همچنین نشان میدهد منطقه «المهد» در طول قرون متمادی یکی از گذرگاههای مهم تجاری و زیارتی در شبهجزیره عربستان بوده و نقش مؤثری در پیوند میان مراکز جمعیتی و تبادل فرهنگی ایفا کرده است. وجود مسیرهای کاروانی، چاههای تاریخی و کتیبههای متعدد، گواهی روشن بر اهمیت راهبردی این منطقه در شبکه ارتباطی تاریخی عربستان به شمار میرود.