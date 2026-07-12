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مدیرکل بهزیستی مازندران از پرداخت مابهالتفاوت سهماهه حق پرستاری خانوادهمحور به ۶ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این ادارهکل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقیه رحمانی با بیان اینکه حق پرستاری خانوادهمحور با افزایش ۸۰ درصدی همراه شده است، گفت: مبلغ این کمکهزینه که پیش از این ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اکنون به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: مابهالتفاوت مربوط به سهماهه نخست سال، به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان برای هر نفر، به حساب مشمولان واریز شده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه این پرداخت شامل ۶ هزار نفر از افراد واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی استان است، گفت: این اقدام در راستای حمایت از خانوادههای دارای عضو نیازمند مراقبت و کاهش بخشی از هزینههای نگهداری در منزل انجام شده است.
رحمانی افزود: بهزیستی مازندران با بهرهگیری از سیاست توسعه خدمات خانوادهمحور، تلاش دارد زمینه ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و حمایت مؤثرتر از خانوادههای آنان را فراهم کند.