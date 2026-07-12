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مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: در چارچوب اجرای تفاهمنامه شرکت ملی پست و سازمان امور عشایر کشور، طی یک سال گذشته برای بیش از ۴ هزار و ۶۱۳ سکونتگاه موقت عشایری در مناطق ییلاقی و قشلاقی کشور کدپستی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ناظری، مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: در چارچوب اجرای تفاهمنامه شرکت ملی پست و سازمان امور عشایر کشور، طی یک سال گذشته برای بیش از ۴ هزار و ۶۱۳ سکونتگاه موقت عشایری در مناطق ییلاقی و قشلاقی کشور کدپستی صادر شده است؛ اقدامی که با هدف تثبیت هویت مکانی، توسعه خدمات پستی و تسهیل دسترسی عشایر به خدمات مبتنی بر آدرس انجام شده است.
مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح ملی پست عشایری، اظهار کرد: «با توجه به ضرورت توسعه خدمات پستی در مناطق عشایرنشین، بهویژه در حوزه توسعه تجارت الکترونیک و ارسال تولیدات و محصولات عشایری به مشتریان در سراسر کشور، روند تخصیص کدپستی و ژئوکدسازی استقرارگاههای ییلاقی و قشلاقی عشایر با شتاب در حال انجام است.»
وی افزود: «تاکنون در ۲۸ استان کشور و دو منطقه تهران، فرآیند تخصیص کدپستی به اقامتگاههای ییلاقی و قشلاقی عشایر انجام شده است تا زمینه دسترسی این جامعه به خدمات نوین پستی و سایر خدمات مبتنی بر آدرس فراهم شود.»
ناظری با تأکید بر نقش دادههای مکانی در توسعه خدمات هوشمند و تحقق عدالت ارتباطی، گفت: «در کنار تخصیص کدپستی، فرآیند ژئوکدینگ یا ثبت مختصات دقیق جغرافیایی این سکونتگاهها نیز با جدیت دنبال میشود و تاکنون یک هزار و ۱۴۲ سکونتگاه موقت عشایری بهصورت دقیق ژئوکد شده و در نقشههای اطلاعات مکانی کشور تثبیت شدهاند.»
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با اشاره به آثار اجرای این طرح تصریح کرد: «این طرح در چارچوب رویکرد حکمرانی دادهمحور دولت چهاردهم، علاوه بر تسهیل توزیع مرسولات پستی، به ارتقای زیرساختهای آماری و بهبود برنامهریزی برای ارائه خدمات دولتی به جامعه عشایری کمک میکند.»
وی در پایان تأکید کرد: «شرکت ملی پست با بهرهگیری از همه ظرفیتهای فنی خود، اختصاص کدپستی به دستکم دو محل استقرار ییلاقی و قشلاقی هر خانوار عشایری را تا دستیابی به پوشش حداکثری ادامه خواهد داد.»