درحالی‌که نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که تنگه بسته است، نهاد زیرمجموعه نیروی دریایی انگلیس، عبور از مسیر جنوبی را به دریانوردان توصیه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان تجارت دریایی انگلیسی، زیرمجموعه نیروی دریایی این کشور در جدیدترین اطلاعیه خود، کشتی‌ها را به بی‌توجهی به اخطار نیروی دریایی سپاه توصیه کرده است.

دو کشتی متخلفی که شب گذشته به اخطار‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران توجهی نکردند، هدف قرار گرفته شدند و یکی از کشتی‌ها به گفته منابع ردیابی دریایی در معرض غرق شدن قرار دارد.

با ناامنی ایجاد شده در نتیجه مداخلات آمریکا، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد، «تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته است».

حالا سازمان تجارت دریایی انگلیس که متعهد به تامین امنیت دریانوردان و حراست از امنیت مسیر‌های دریایی‌ است به دریانوردان توصیه می‌کند، با وجود سطح تهدید امنیت دریایی «شدید» تنگه هرمز و اعلام بسته بودن تنگه از سوی ایران، مسیر جنوبی باز است و بدون هماهنگی و پرداخت هزینه می‌توانند عبور کنند.