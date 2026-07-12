به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ارسلان صالحی گفت: با آغاز فصل برداشت گندم، تمامی تمهیدات لازم برای خرید تضمینی این محصول برای کشاورزان فراهم شده است.

او ادامه داد: ۱۱ مرکز خرید متعلق به تعاونی‌های تولید و تعاونی‌های روستایی، سیلوی ۶۰ هزار تنی شهرستان و کارخانه آرد اقلید آمادگی کامل برای دریافت محصول گندم‌کاران را دارند.

صالحی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان اقلید در تولید گندم بیان کرد: شهرستان اقلید با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب تولید گندم، پس از شهرستان مرودشت، رتبه دوم تولید گندم استان فارس را به خود اختصاص داده است و همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول استراتژیک در استان به شمار می‌رود.

او افزود: در سال زراعی جاری حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان اقلید به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۱۹ هزار هکتار گندم آبی و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: بخش قابل توجهی از اراضی دیم نیز در قالب طرح جهش تولید در دیمزار‌ها و با بهره‌گیری از برنامه‌های فنی، آموزشی و نظارتی اجرا شده که نقش مؤثری در ارتقای عملکرد مزارع و افزایش بهره‌وری داشته است.

صالحی با بیان اینکه روند برداشت گندم به تدریج در تمامی مناطق شهرستان اقلید گسترش خواهد یافت، ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب مزارع و برآورد‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان شهرستان اقلید تولید شود.

او در پایان گفت: گندم به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد و افزایش تولید این محصول حاصل تلاش کشاورزان، اجرای برنامه‌های فنی و حمایت‌های بخش کشاورزی است.