کتمان اسرار، وظیفهای حیاتی؛
حفظ اسرار، سدی در برابر نفوذ و شهادت مسئولان
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی حفظ اسرار را سدی در برابر نفوذ و شهادت مسئولان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی امروز در درس خارج فقه با اشاره به مواضع اخیر آمریکا، ضمن تأکید بر پاسخ دندانشکن به هتاکیهای دشمن، گفت: رسالت خطیر ما در این شرایط، تقویت نظام، رفع بیعدالتی و مبارزه با فساد است.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به تفکیک ماهوی میان فحاشی و شعار انقلابی، افزود: شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر ترامپ" جزو آرمانهای نظام است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایات، موضوع «کتمان اسرار» را بسیار حیاتی دانست و هشدار داد: افشای اطلاعات جزئی مانند تعداد موشکها و نوع سوخت آنها، بزرگترین راه نفوذ را برای دشمن فراهم میکند و نباید فعالیتی کرد که دشمن بر اسرار ما واقف شود.
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به ترور مسئولان، گفت: اگر اسرار رعایت میشد، این همه شهید و مسئولان بزرگی همچون شهید حاجقاسم و شهید لاریجانی را از دست نمیدادیم؛ چرا که نفوذیها و جاسوسها از بیتوجهی به کتمان استفاده میکنند.