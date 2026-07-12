به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی امروز در درس خارج فقه با اشاره به مواضع اخیر آمریکا، ضمن تأکید بر پاسخ دندان‌شکن به هتاکی‌های دشمن، گفت: رسالت خطیر ما در این شرایط، تقویت نظام، رفع بی‌عدالتی‌ و مبارزه با فساد است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به تفکیک ماهوی میان فحاشی و شعار انقلابی، افزود: شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر ترامپ" جزو آرمان‌های نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایات، موضوع «کتمان اسرار» را بسیار حیاتی دانست و هشدار داد: افشای اطلاعات جزئی مانند تعداد موشک‌ها و نوع سوخت آنها، بزرگترین راه نفوذ را برای دشمن فراهم می‌کند و نباید فعالیتی کرد که دشمن بر اسرار ما واقف شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ترور مسئولان، گفت: اگر اسرار رعایت می‌شد، این همه شهید و مسئولان بزرگی همچون شهید حاج‌قاسم و شهید لاریجانی را از دست نمی‌دادیم؛ چرا که نفوذی‌ها و جاسوس‌ها از بی‌توجهی به کتمان استفاده می‌کنند.