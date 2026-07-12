به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غرفه های ایران در نمایشگاه بین‌المللی حلال اندونزی با حمایت و هماهنگی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی و مرکز تجاری ایران در اندونزی و با مشارکت ۹ شرکت دانش‌بنیان ایرانی، فعالیت خود را با هدف توسعه صادرات فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان، گسترش تعاملات تجاری و معرفی توانمندی‌های فناورانه کشور در بازار اندونزی و جنوب شرق آسیا آغاز کرد.

این پاویون با ایجاد بستری برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، زمینه برگزاری مذاکرات تجاری، توسعه همکاری‌های اقتصادی و بررسی فرصت‌های صادراتی با فعالان اقتصادی، واردکنندگان و نهاد‌های مرتبط اندونزی را فراهم کرده است که با توجه به شرایط کنونی صادراتی ایران و منطقه کاملا ستودنی است. همزمان با افتتاح این رویداد، دکتر بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، به همراه هیأت همراه از پاویون جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و نمایندگان شرکت‌های حاضر، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفت و بر اهمیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و اندونزی و حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد. در ادامه، Purbaya Yudhi Sadewa، وزیر دارایی جمهوری اندونزی، نیز با حضور در پاویون ایران، از توانمندی‌ها، محصولات و ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی بازدید کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی ایران و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده توجه مقامات عالی‌رتبه اندونزی به ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران است.

از دیگر برنامه‌های مهم این رویداد، برگزاری نشست مشترک میان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی، مرکز تجاری ایران در اندونزی، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و مدیران انجمن کارآفرینان جوان اندونزی (HIPMI) بود.

در این نشست، فرصت‌های همکاری در حوزه صادرات، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه بازار محصولات ایرانی در اندونزی و جنوب شرق آسیا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با برنامه‌ریزی و هماهنگی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی، جلسات تخصصی و هدفمند B ۲ B میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های اندونزیایی برگزار شد تا مسیر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی به بازار اندونزی و کشور‌های جنوب شرق آسیا هموارتر شود.

حضور منسجم جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی حلال اندونزی، گامی مؤثر در تقویت دیپلماسی اقتصادی و فناوری، معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم ایران در بازار بزرگ و روبه‌رشد جنوب شرق آسیا به شمار می‌رود.