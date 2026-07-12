به گزارش خبرگزاری صداو سیما، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران گرامی اربعین حسینی، «بانک کشاورزی» نیز به فهرست بانک‌های ارائه دهنده این خدمت اضافه شده و در کنار بانک‌های ملی ایران، سپه، ملت، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران آماده فروش ارز اربعین است.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نسبت به خرید ارز اربعین از این بانک اقدام کنند.