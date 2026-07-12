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بانک کشاورزی به فهرست بانکهای آماده فروش ارز به زائران اربعین حسینی اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در راستای تسهیل خدماترسانی به زائران گرامی اربعین حسینی، «بانک کشاورزی» نیز به فهرست بانکهای ارائه دهنده این خدمت اضافه شده و در کنار بانکهای ملی ایران، سپه، ملت، شهر، گردشگری، قرضالحسنه مهر ایران و پست بانک ایران آماده فروش ارز اربعین است.
بر این اساس متقاضیان میتوانند به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی نسبت به خرید ارز اربعین از این بانک اقدام کنند.