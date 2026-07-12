



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ استاندار فارس همزمان با آغاز به کار سامانه فواد ۱۲۸ در استان، این سامانه را گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرآیند‌های اداری دانست.

حسینعلی امیری در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان فارس با اشاره به اهمیت تکریم مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان اظهار کرد: مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام هستند و حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیازمند ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی به‌موقع و رسیدگی سریع به مسائل و مشکلات شهروندان است.

وی با بیان اینکه سامانه فواد ۱۲۸ با هدف رسیدگی به فوریت‌های اداری راه‌اندازی شده است، افزود: این سامانه به موضوعات فوری و مواردی که نیازمند پیگیری و اقدام سریع دستگاه‌های اجرایی هستند رسیدگی می‌کند و در حوزه وظایف تخصصی دستگاه‌ها دخالتی ندارد.

استاندار فارس ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی همچنان از طریق سامانه‌ها و سازوکار‌های تخصصی خود به ارائه خدمات و رسیدگی به درخواست‌های مردم ادامه خواهند داد، اما سامانه فواد می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند پاسخگویی و افزایش نظارت بر نحوه ارائه خدمات ایفا کند.

امیری با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از داده‌های این سامانه در مدیریت استان گفت: اطلاعات و گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه فواد ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی گلوگاه‌های اداری، اصلاح فرآیندها، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نحوه رسیدگی به گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در سنجش میزان پاسخگویی و کارآمدی دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.

استاندار فارس از شهروندان خواست با استفاده از سامانه فواد ۱۲۸، موارد مربوط به فوریت‌های اداری را ثبت و پیگیری کنند تا زمینه ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایتمندی عمومی در استان فراهم شود.