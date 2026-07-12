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مسئولان و معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با ۲۸۷ نفر از مراجعان پروندههای گوناگون قضائی ملاقات کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کوروش زارعی معاون قضائی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گفت: در برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران که در زمینه برنامههای ارتباطات مردمی و برنامههای ابلاغی رئیس کل در دادگستری استان تهران به صورت مستمر برگزار میشود مسائل و مشکلات مراجعان مورد استماع قرار گرفت.
معاون قضائی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران افزود: در جهت استماع عرضحال مراجعان و متعاقباً راهنمایی و ارشاد قضائی و یا صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذیربط و همچنین به منظور مرتفع کردن مشکلات مراجعان، جلسه ملاقات مردمی در محل ستاد دادگستری با حضور ۱۸ نفر از مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد.
زارعی گفت: در برنامهی ملاقات مردمی این هفته دادگستری استان تهران، به مشکلات قضائی ۲۸۷ نفر از مراجعهکنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرائم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پروندههای جریانی در شعب و سایر متقاضیان رسیدگی شد.
تسریع در رسیدگی به پروندههای جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواستهای مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.