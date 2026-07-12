به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم با حضور کارکنان و سربازان وظیفه در قالب برنامه‌های تلاوت کلام وحی، سخنرانی، سینه زنی، مداحی و مرثیه برگزار شد.

سرهنگ محسن عباس زاده فرمانده تیپ شهید خسروتاش ارتش در این مراسم گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، همانند امام خمینی رحمت الله علیه و امام شهید انقلاب رضوان االه تعالی علیه تبعیت و حمایت می‌کند.

وی با اشاره به جنایت‌های اخیر آمریکای جنایت کار در جنوب کشور افزود: نیرو‌های مسلح با اقتدار و تمام توان به تجاوز‌های آنها پاسخ خواهند داد. ارتش ولایی از این پس در راستای فرامین رهبر شهید انقلاب و فرمانده معظم کل قوا اقدام و عمل خواهد کرد. در این مراسم از رزمندگان، ایثارگران و جانبازان تیپ ۲۲۱ ارتش تجلیل شد.