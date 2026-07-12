به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی‌دوست گفت: عملیات برداشت گندم از اراضی شهرستان فسا که از اوایل خردادماه آغاز شده بود، تا اوایل تیرماه به طور کامل به اتمام رسید.

او با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری افزود: گندم‌کاران فسا امسال در سطحی معادل ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار به کشت این محصول پرداخته بودند که در نهایت ۴۳ هزار تن گندم از این اراضی برداشت شد.

شیروانی‌دوست در خصوص روند تحویل گندم به مراکز خرید بیان کرد: برای رفاه حال کشاورزان، سه مرکز خرید شامل تعاونی روستایی امیرکبیر، تعاونی روستایی دوگان، تعاونی روستایی ششده و یک مرکز خرید کارخانه آرد فسا، کار خرید تضمینی گندم را در طول فصل برداشت بر عهده داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در پایان با قدردانی از تعامل کشاورزان و دست‌اندرکاران این فصل زراعی، گفت: تلاش مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی بر این است تا با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و خرید، دغدغه‌های گندم‌کاران به حداقل برسد و محصول تولیدی آنها با شرایط مطلوب تحویل مراکز خرید شود.