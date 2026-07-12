به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، در حاشیه نشست خبری دومین نمایشگاه دام، طیور و لبنی شهر آفتاب تهران، گفت: هدف اصلی آزادسازی محدود گوشت مرغ را مدیریت بازار و کمک به توسعه صادرات محصولات صنعت طیور است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، هم با بیان اینکه ظرفیت جوجه ریزی کشور به بیش از ۱۷۰ میلیون قطعه در ماه رسیده است، گفت: نیاز واقعی بازار داخلی پس از اصلاح نظام یارانه ها کاهش یافته و کفایت تولید حدود ۱۲۰ میلیون قطعه است. با این وجود، جوجه ریزی در خرداد به ۱۳۷ میلیون قطعه رسید که دست کم ۲۰ میلیون قطعه بیش از نیاز بازار بود.

حبیب اسدالله نژاد با اشاره به زیان سنگین مرغداران، گفت : در حالی که قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۸۰ هزار تومان است، این محصول در بازار با قیمت ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش می رسد، و مرغداران به ازای هر کیلوگرم، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان زیان متحمل می شوند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران با ناکافی دانستن مجوز ۱۰ هزار تنی صادرات، تداوم این مسیر را خواستارشد و افزود: باز و بسته شدن مقطعی مسیر صادرات سیاست مناسبی نیست. برای ثبات تولید و حضور در بازارهای بین المللی، صادرات باید مستمر و پایدار باشد.

اسدالله نژاد، همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در جمع آوری مرغ مازاد و تأخیر یک ماهه در صدور مجوز صادرات، هشدار داد: تداوم زیان تولیدکنندگان، خروج آنان از چرخه تولید و در نهایت کاهش تولید و جهش قیمت ها در آینده را به دنبال خواهد داشت.