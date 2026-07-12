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بیش از یکهزار میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به فعالان فرش دستباف استان اصفهان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اعطای بیش از یکهزار و ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به فعالان حوزه فرش دستباف در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ گفت: اقدامی راهبردی که منجر به اشتغالزایی مستقیم برای ۲ هزار و ۲۲۲ نفر در این هنر-صنعت فاخر شده است.
رضا برزوئیان افزود:فرش دستباف، هویت و شناسنامه فرهنگی اصفهان است و حمایت از این بخش، نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای اشتغالزایی، بلکه وظیفهای در راستای حفظ این میراث ارزشمند است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ یکهزار و ۲۷۱ مجوز جدید در رسته فرش دستباف و رشتههای وابسته صادر شده گفت: در مجموع ۵ هزار و ۲۸۸ نفر موفق به دریافت مجوز مشاغل خانگی در این حوزه شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در راستای تأمین نقدینگی فعالان این حوزه، ۹۷۹ پرونده با ارزشی بیش از یکهزار و ۴۱۹ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شد که تاکنون ۷۲۰ پرونده موفق به جذب یکهزار و ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات شدهاند.
برزوئیان افزود: پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۲۲۲ نفر را فراهم آورده است.