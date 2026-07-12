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رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت : تا پایان تیرماه، تمامی استانهای کشور تحت پوشش سامانه فواد قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ داودی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در آیین راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ در استان فارس، این سامانه را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت خدمات عمومی و اصلاح نظام اداری با محوریت مطالبات مردم دانست.
وی با بیان اینکه فارس بیستوششمین استانی است که به سامانه فوریتهای اداری فواد ۱۲۸ متصل شده است، گفت: پیشبینی میشود استان خوزستان نیز طی یکی دو روز آینده به این سامانه بپیوندد و تا پایان تیرماه، تمامی استانهای کشور تحت پوشش سامانه فواد قرار گیرند.
داودی افزود: دادهها و اطلاعاتی که از طریق این سامانه جمعآوری میشود، مبنای ارزشمندی برای اصلاح فرآیندهای اداری خواهد بود. تلاش ما این است که با استفاده از بازخوردهای مردمی، نقاط ضعف و مشکلات موجود در نظام اداری شناسایی و برطرف شود تا خدمات با کیفیت مطلوبتری به شهروندان ارائه شود.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نوع شکایات و درخواستهای قابل ثبت در سامانه فواد اظهار کرد: این سامانه به موضوعاتی رسیدگی میکند که امکان بررسی و اقدام سریع در آنها وجود دارد. برای مثال، اگر شهروندی هنگام مراجعه به یک اداره با غیبت کارمند، بینظمی در ارائه خدمات، کیفیت پایین خدمت، نبود شفافیت در فرآیندها، تأخیر در آغاز ساعات کاری یا ضعف در اطلاعرسانی قوانین و مقررات مواجه شود، میتواند موضوع را از طریق سامانه فواد ثبت و پیگیری کند.
وی تصریح کرد: تمرکز اصلی سامانه بر سنجش کیفیت ارائه خدمات عمومی و نحوه برخورد و پاسخگویی دستگاههای اجرایی است و تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن به گزارشهای مردمی رسیدگی شود.
داودی با اشاره به میزان استقبال و رضایت مردم از این سامانه گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون حدود ۶۳ درصد از افرادی که با سامانه تماس گرفتهاند، رضایت خود را از روند رسیدگی اعلام کردهاند و امیدواریم با توسعه زیرساختها و افزایش همکاری دستگاههای اجرایی، این میزان رضایت بیش از پیش افزایش یابد.
وی همچنین یکی از مهمترین مزایای سامانه فواد برای مدیران را دسترسی لحظهای به اطلاعات و مسائل موجود در دستگاههای اجرایی دانست و افزود: این سامانه مانند یک نبض تپنده، وضعیت خدماترسانی دستگاهها را به مدیران نشان میدهد و امکان رصد دقیق مشکلات در سطح شهرستانها و ادارات مختلف را فراهم میکند.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: مدیران میتوانند از طریق اطلاعات برخط سامانه، به سرعت از مشکلات و گلوگاههای موجود آگاه شوند و برای رفع آنها تصمیمگیری و اقدام کنند؛ موضوعی که در نهایت به بهبود عملکرد نظام اداری و افزایش رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.