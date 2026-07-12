مراسم تجلیل از خادمان موکب‌ها و دست‌اندرکاران مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت در استان قزوین برگزار شد؛ مسئولان استان در این نشست بر تداوم این همدلی و آمادگی برای خدمت‌رسانی در مراسم اربعین حسینی تأکید کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، این مراسم با حضور جمعی از فرمانداران، شهرداران، فرماندهان سپاه و ائمه جمعه شهرستان‌های استان برگزار شد تا از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان و فعالان ستادهای مردمی در ایام تشییع و وداع با شهید جمهور قدردانی شود.

قدردانی از مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاه‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در این مراسم، حضور گسترده و پرشور مردم را ستودنی خواند و گفت: دو مدل موفقِ «قرارگاه رهبر شهید» و مراسم وداع و تشییع، مصادیق بارز مشارکت مردمی، همدلی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی بود. وی با تأکید بر تداوم تجمعات مردمی، این حرکت‌ها را گامی ارزشمند برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست.

خدمت‌رسانی بی‌وقفه به ۱۱۰ هزار زائر

احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای خدمت‌رسانی به زائران عبوری از استان، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، اسکان ۲۰ هزار زائر در مراسم تشییع تأمین شد و در مجموع ۱۱۰ هزار زائر برای بدرقه و شرکت در مراسم تشییع به تهران اعزام شدند. وی افزود: ۱۲۰ موکب در قزوین، قم و مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران برنامه‌ریزی و فعال شده بودند که جای قدردانی دارد.

خلق حماسه‌ای ماندگار با حضور میلیونی مردم

سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین نیز با اشاره به حضور ۴۳ میلیونی مردم در ایران و عراق، این رویداد را نشان‌دهنده ارادت خالصانه به ولی امر مسلمین دانست. وی با تقدیر از همکاری شهرداران و شوراهای شهر در پشتیبانی از موکب‌ها، تصریح کرد: ۲ هزار و ۶۲۷ خادم به همراه ۲۶۴ نیروی امدادی و پزشکی در موکب‌های استان برای خدمت‌رسانی به مردم فعال بودند.

آمادگی برای اربعین و توسعه زیرساخت‌های استانی

محمد نوذری، استاندار قزوین نیز در این نشست، خدمت به زائران شهید جمهور را وظیفه‌ای دانست که مردم با حضور پرشور خود آن را به بهترین شکل به سرانجام رساندند. استاندار قزوین با اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی، بر حضور پرقدرت موکب‌های استان در داخل و کشور عراق تأکید کرد.

وی از اختصاص ۳ هزار متر زمین در نزدیکی مرز مهران (جنب منطقه ویژه اقتصادی) برای احداث موکب دائم استان قزوین خبر داد و گفت: این فضا علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، فرصتی مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان خواهد بود.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر از موکب‌داران و خادمان فعال در ایام شهادت رهبر شهید انقلاب به پایان رسید.