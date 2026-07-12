جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، از ملت، مراجع، علما و مسئولان عراق به پاس برگزاری باشکوه آیین تشییع آقای شهید ایران قدردانی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، از حضور گسترده ملت عراق و همراهی مراجع عظام تقلید، علما، حوزه‌های علمیه و مسئولان این کشور در آیین تشییع باشکوه آقای شهید ایران قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: آنچه در عراق و عتبات عالیات رقم خورد، صحنه‌ای بدیع و شورانگیز بود که عمق پیوند‌های ایران و عراق و جایگاه مرجعیت و فرهنگ شهادت نزد ملت عراق را بیش از پیش به نمایش گذاشت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیین‌های وداع و تشییع پیکر قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) با عظمت بسیار و شکوهی بی‌نظیر برگزار شد. در این میان آنچه در عراق و عتبات عالیات رقم خورد صحنه‌ای بدیع و شورانگیز بود که چشم جهانیان را به عمق پیوند‌های ایران و عراق و جایگاه مرجعیت و شهادت نزد ملت عراق، بیش از پیش آشنا کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از صمیم قلب، از ملت بزرگ عراق، از مسئولین امر در دولت عراق، از حوزه‌های علمیه، علمای بزرگوار و مراجع عظام تقلید عراق به ویژه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی) که نهایت کرامت و مودت را به نمایش گذاشتند، کمال تشکر را دارد. این تشییع بزرگ، یک اقدام قدرت آفرین برای امت اسلامی بود و عراقِ مجاهد نشان داد، ملتی بزرگ، با عزت، با فرهنگ و با عزم و اراده است و در ظهور تمدن نوین اسلامی نقشی مؤثر و تاریخی ایفا خواهد نمود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم