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استاندار بوشهر از انعقاد تفاهمنامه ۳۹۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنسازی جادهها، رفع نقاط حادثهخیز و بهسازی و مرمت راههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، از توافق جدید برای اجرای ۲۳ طرح راهسازی با اعتبار ۳۹۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر خبر داد.
وی در این نشست با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخصهای ایمنی جادهای اظهار داشت: تحلیلهای صورتگرفته از آمار تصادفات جادهای نشان میدهد که تعدادی از محورهای مواصلاتی استان حادثهخیز هستند و رفع این نقاط بهمنظور کاهش سوانح و افزایش ایمنی کاربران جادهای، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
زارع افزود: پس از عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری سال ۱۴۰۴، در نشست امروز تفاهمنامه سال ۱۴۰۵ نیز با هدف رفع نقاط حادثهخیز، لکهگیری و روکش راههای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی، بهسازی و نگهداری ابنیههای فنی و پلها و همچنین تجهیز ادارهکل راهداری استان به ماشینآلات و تجهیزات ایمنی، در قالب ۲۳ پروژه و با اعتبار ۳۹۰۰ میلیارد تومان مورد توافق قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی بیان کرد: علاوه بر تکمیل طرحهای نیمهتمام دارای اولویت، موافقت با صدور فراخوان انتخاب پیمانکار جهت شروع عملیات اجرایی بهسازی و ایمنسازی تعدادی از محورهای حادثهخیز استان از جمله مسیر جم به ریز، رفع پیچهای خطرناک در منطقه جاشک و اخند به مهر صورت گرفت و مقرر شد نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی این طرحها تا شهریور ماه سال جاری اقدام صورت گیرد.
استاندار بوشهر توسعه زیرساختهای زمینی را یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد دریامحور دانست و تصریح کرد: اگرچه استان بوشهر از شاخصهای بزرگراهی مطلوبی نسبت به میانگین کشوری برخوردار است، اما با این حال، تکمیل قطعات بزرگراهی در دست اجرا و ایمنسازی محورها جهت تسهیل و ایمنی حمل و نقل، همواره در اولویت طرحهای زیرساختی استان قرار دارد.