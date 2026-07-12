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مدرسه علمیه تخصصی الزهراء (س) ساری، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مقاطع عمومی (سطح ۲)، عالی (سطح ۳) و تخصصی (سطح ۴) از داوطلبان ثبتنام میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدرسه علمیه تخصصی الزهراء (س) ساری، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مقاطع عمومی (سطح ۲)، عالی (سطح ۳) و تخصصی (سطح ۴) از داوطلبان ثبتنام میکند.
ثبتنام در این مرکز علمی-حوزوی از اول اردیبهشتماه آغاز شده و تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. علاقهمندان به تحصیل در علوم دینی و معارف اسلامی میتوانند با مراجعه به آدرس خیابان جمهوری، کوچه مقداد، جنب مسجد رانندگان، ضمن دریافت اطلاعات کامل، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۱۱۳۳۳۰۳۵۸۸ تماس بگیرند و یا به وبسایت این مدرسه به نشانی www.whc.ir مراجعه کنند.
شرایط ثبتنام در این مرکز برای مقطع سطح ۲ شامل دارا بودن مدرک دیپلم یا بالاتر و حداکثر سن ۴۰ سال است. همچنین داوطلبان واجد شرایط زیر از آزمون ورودی معاف هستند:
حافظان کل قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه،
نفرات اول تا سوم هر رشته از المپیادهای علمی کشوری در سه سال اخیر،
دارندگان مدرک دانشگاهی با حداقل معدل کل ۱۷،
دارندگان مدرک دیپلم با حداقل معدل کل ۱۷ (به استثنای دیپلم کاردانش).