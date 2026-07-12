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آخرین وضعیت تنگه هرمز

اژدهایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مستقر در آبهای جنوبی کشور از آخرین وضعیت تنگه هرمز و تردد کشتی ها در این منطقه می گوید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۴:۵۸
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برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، قدرت نظامی ایران
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