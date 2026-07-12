به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی درمراسم سومین روزخاکسپاری وبزرگداشت آقای شهید ایران که با حضور جمعی از طلاب وروحانیون شهرستان آمل درآستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزارشد، گفت: اگر این مطالبه عمومی را که بیش از ده‌ها میلیون نفر یک صدا و متحد درایران وکشور عراق درمراسم وداع، تشییع وخاکسپاری رهبرشهید ایران داشتند، از دشمن بگیریم، قطعا عزیز وسرافراز خواهیم شد.

وی با بیان اینکه رمز محبوبیت و جاودانگی آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبرشهید ایران بر سه اصل مهم تسلیم نشدن، مجاهد بودن مقابل دشمنان و توکل برحق استوار بوده است، تصریح کرد: حضور ده‌ها میلیونی مردم درمراسم‌های وداع وتشییع رهبرشهید انقلاب نیز به خاطر مجاهدت‌ها وحضور درمیدان وجان فدای ملت شدن، باعث شد تا آیت الله سیدعلی خامنه‌ای نیز عزیز ملت ایران شوند.

نماینده ولی فقیه درمازندران همچنین در ادامه با بیان اینکه جامعه‌ای که بخواهد از جهاد فرار کند وتسلیم برظلم شود وچالش برظلم را ترجیح دهد، افزود: مردم این جامعه دراین شرایط که فرار از جنگ داشته باشند، محکوم به ذلت هستند.

آیت الله محمدی لائینی با تاکید براینکه ایستادگی ومقاومت عزت آفرین است و رهبرشهید انقلاب نیز انسانی مجاهد واهل جهاد بودند ودردوران مسئولیتی قبل وبعد از انقلاب درمقابل حجمه‌های زیادی دشمنان نظام ایستادگی ومجاهدت کردند، اظهار کرد، عزت ملت ایران بر محور حق بودن است و دراین مسیرخواهد ماند.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی و مکتبی شهید آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان را الگویی بی‌نظیر از رهبری مبتنی بر ایمان، حکمت، شجاعت و وفای به عهد دانست و تأکید کرد: رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، در تمام سال‌های مسئولیت خود، حمایت از ملت‌های مظلوم، دفاع از آرمان فلسطین، پشتیبانی از جریان مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه و اشغالگری را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه تکلیفی دینی، اخلاقی و انسانی می‌دانستند.

وی شهادت آیت‌الله خامنه‌ای را ضایعه‌ای بزرگ دانست، اما آن را آغازگر فصلی نو در تاریخ منطقه توصیف کرد که با خون شهیدان، مقاومت را حیاتی دوباره بخشید

معامله درمذاکره باعث ذلیل شدن ایران می‌شود

نماینده ولی فقیه درمازندران همچنین حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید و مراسم‌های گسترده در عراق و مشارکت بین‌المللی را نشانه استمرار اندیشه مقاومت برشمرد و تأکید کرد که این حضور عظیم، تجلی وحدت ملی، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و بیعتی آگاهانه با رهبری جدید بود.

وی این مشارکت کم‌نظیر را پیامی روشن به جهانیان مبنی بر استواری ملت ایران بر اصول خود، علیرغم همه فشارها، ارزیابی کرد وادامه داد: درپیام روز گذشته آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبرایران اسلامی نیز به روشنی برانتقام وخون خواهی از امام شهید اعلام شده و اکنون صدای انتقام و خون خواهی یک مطالبه عمومی وملت شده است.

نماینده ولی فقیه درمازندران همچنین با بیان اینکه تفاهم با قاتلان امام شهید با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست، گفت: نباید به بهانه تفاهم، با دشمنان ملت واسلام، معامله ومصالحه کرد.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: متاسفانه نکته واصل مهمی که درتفاهم دوجانبه میان آمریکا واسرائیل صورت گرفته است، حق بزرگ ملت ایران برای خون خواهی وانتقام ونیز شناسایی مجرمان وقاتلان امام شهید وشهدای ایران اسلامی دیده نشده است!

وی یادآورشد: اینکه اکنون یک عده درکشور تلاش می‌کنند که دوباره سلطه طاغوتیان جهان بر سر این کشور باشد، خوش خیالی محض است وقطعا ذلالت آور است.

عضو خبرگان رهبری مازندران افزود: به فرموده رهبرانقلاب، ایران کشور حسینی، انقلاب حسینی و مکتب عاشورایی دارد وهرگز زیر بار ذلت و زور نخواهد رفت.