به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تقویت الگو‌های تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و هشدار سطح زرد در زمینه افزایش دما طی این هفته صادر شده است.

محمدرضا رفیعی افزود: دمای هوای بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته بادرود، کاشان و آران و بیدگل با ۴۷ درجه بالای صفر گرمترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند گفت: کمینه دما در ایستگاه‌های بویین میاندشت ۱۱ درجه سانتی‌گراد و در چادگان و اسلام آباد موگویی ۱۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: آسمان استان تا اواسط هفته صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و امروز در نواحی شمالی و شرقی استان برای ساعت‌های عصر و شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

رفیعی گفت: روز دوشنبه هوای این کلانشهر صاف، گاهی وزش باد و برای روز سه شنبه هوای صاف و بعدازظهر وزش باد پیش بینی می‌شود.