

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا علیزاده پس از پیروزی شاگردانش مقابل فیلیپین در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۱۸ سال پسر آسیا، اظهار داشت: عرض خسته نباشید به بازیکنان و اعضای کادر فنی می‌گویم. بازی اول ایران بود و شرایط خاص خود را داشت. به غیر از یک بازیکن تیم ایران، سایر بازیکنان نخستین رویدادی بین المللی و بازی ملی خود را تجربه می‌کنند.

وی با بیان این‌که تیم ایران در بازی امروز کیفیت مورد انتظار را نداشت، تصریح کرد: خدا را شکر موفق به شکست فیلیپین با نتیجه سه بر صفر شدیم. یقین دارم که بازیکنان روز به روز بهتر خواهند شد و بهتر والیبال را بازی می‌کنند تا کیفیت این رشته ورزشی کشورمان را به رخ حریفان آسیایی بکشند.

تیم کمتر از ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح دوشنبه ۲۲ تیر به وقت تهران در دومین بازی خود به مصاف هند می‌رود.