استاندار مازندران با حضور در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و شرکت آب منطقه‌ای، بر شفاف‌سازی مالکیت‌ها، مقابله با زمین‌خواری و تسریع اجرای طرح‌های توسعه منابع آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در ادامه برنامه بازدید از دستگاه‌های اجرایی استان، با حضور در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و شرکت آب منطقه‌ای مازندران، روند اجرای برنامه‌های این دو مجموعه را بررسی و بر تسریع خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مهدی یونسی رستمی در نشست با مدیران و کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، شفاف‌سازی مالکیت‌ها را از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از انباشت پرونده‌های قضایی دانست و گفت: عملکرد صحیح ثبت اسناد می‌تواند از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و فعالیت ویژه‌خواران جلوگیری کند.

وی افزود: وقتی برای هر ملک سند رسمی و شفاف صادر شود، امکان فروش یک ملک به چند نفر از بین می‌رود و بسیاری از اختلافات و پرونده‌های حقوقی شکل نخواهد گرفت.

در این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز از صدور ۲۸۰ هزار سند مالکیت حدنگار در استان خبر داد و از مردم خواست اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جدی بگیرند.

رضا نوروزی ترکمان گفت: افرادی که اسناد مالکیت آنها از اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده و شخص ثالث نسبت به آن ادعایی دارد، از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند اعتراض خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند.

استاندار مازندران سپس با حضور در شرکت آب منطقه‌ای استان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبی تأکید کرد و گفت: در حالی که تنها ۲۹ درصد آب‌های سطحی مازندران مهار می‌شود، باید اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، ساخت سد‌ها و بهره‌گیری مؤثر از آب‌بندان‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: مازندران ۱۳۴ آب‌بندان با ظرفیت حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب دارد که با اجرای طرح‌های لایروبی و دیواره‌سازی، می‌توان ظرفیت ذخیره آب آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز با اشاره به اختصاص نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش در سال ۱۴۰۵ گفت: این اعتبارات زمینه تکمیل پروژه‌های مهم آبرسانی و توسعه منابع آب استان را فراهم کرده است.

داوودیان افزود: هم‌اکنون پروژه آبرسانی شهرستان نکا از سد گلورد در حال اجراست و با احداث تصفیه‌خانه و اجرای پنج کیلومتر خط انتقال، تلاش می‌شود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

گزارش از دیوارگر