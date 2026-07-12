پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ در نشست آقای طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با آقای شهباز حسنپور بیگلری، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای امیر توکلی رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و آقای علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان، مهمترین موضوعات مرتبط با توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، ارتقای زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید، حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی بررسی و پیگیری شد.
در این نشستها، توسعه و تکمیل زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، اجرای طرحهای توسعهای، تقویت ظرفیتهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی از مهمترین محورهای مورد بحث بود و حاضران درباره راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای و رفع چالشهای موجود تبادل نظر کردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش راهبردی شهرکها و نواحی صنعتی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن مناطق، بر پیگیری مستمر مطالبات تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، رفع موانع اجرایی و تسریع در توسعه زیرساختهای مورد نیاز واحدهای صنعتی تأکید کرد.