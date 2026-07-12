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برداشت محصول سیب زمینی از مزارع استان همدان آغاز شده است، محصولی که علاوه بر تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشاورزی این استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: این استان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید سیبزمینی، امسال ۱۹ هزار هکتار از اراضی خود را به کشت این محصول اختصاص داده است.
حمزه خانجانی افزود: با احتساب برداشتهای تابستان و پاییز، پیشبینی میشود مجموع تولید این محصول در استان همدان به ۸۴۰ تا ۸۵۰ هزار تن برسد.
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان هم با اشاره به توسعه زیرساختهای نگهداری سیبزمینی افزود: هماکنون ۱۰۷ سردخانه با ظرفیت مجموع ۳۰۰ هزار تن در استان همدان در حال بهرهبرداری است که بخش عمده آنها در شهرستان بهار مستقر هستند و نقش مهمی در کاهش ضایعات، تنظیم بازار و مدیریت عرضه محصول ایفا میکنند.
حسن محمدی افزود: همچنین ۶۳ سردخانه جدید با ظرفیتی بیش از ۳۰۰ هزار تن در دست احداث است که با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت ذخیرهسازی سیبزمینی در استان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.