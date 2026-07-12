آئین وداع و تشییع پیکر مطهر شهیدان مدافع امنیت «مهدی هنرمند» و «سید سجادعلوی» در مشهدالرضا (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، آئین وداع و تشییع پیکر مطهر شهیدان مدافع امنیت «مهدی هنرمند» و «سید سجادعلوی» که شامگاه پنجشنبه هیجدهم تیرماه ۱۴۰۵ در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، در مشهدالرضا (ع) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، آئین اقامه نماز بر پیکر مطهر این شهدا فردا دوشنبه بیست و دوم تیرماه همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

آئین وداع با این شهدای مافع امنیت نیز ساعت ۲۱ فردا دوشنبه بیست و دوم تیر در میدان سلمان، تقاطع بلوار پیروزی که منطقه شهادت آنان بوده، برپا می‌شود.

مراسم تشییع نیز ساعت ۲۲ فردا دوشنبه در منطقه سکونت آنان و از میدان فجر تا چهارراه برق برگزار می‌شود.

پیکر مطهر شهید «سید سجاد علوی» ساعت ۸ صبح سه شنبه بیست و سوم تیر در گلزار شهدای خواجه ربیع و پیکر مطهر شهید «مهدی هنرمند» در گلزار شهدای آرامستان بهشت رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.