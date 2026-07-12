در نشست کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش کشور به میزبانی مشهد، تفاهمنامه همکاری میان مرکز ملی فرش ایران و فرش استان قدس رضوی منعقد و از یک کتاب رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، سرپرست مرکز ملی فرش ایران در دوازدهمین کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش کشور در مشهد گفت: تفاهمنامه‌ای که امروز با آستان قدس رضوی منعقد شد، در رابطه با توسعه فرش دستباف استان و سراسر کشور است.

محمد مهدی فرشچی موحد افزود: با توجه به پتانسیل بسیار خوبی که آستان قدس رضوی در این رابطه دارد، بر آنیم تا بتوانیم از این پتانسیل برای کل کشور استفاده کنیم و رونق بیشتری را به فرش دست بافت دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرش در بحث اشتغال خیلی می‌تواند ما را کمک کند و در بحث توسعه صادرات فرش دستباف هم، آستان قدس رضوی در حوزه فرش دستباف کارایی موثرتری را داشته باشد که امروز با این تفاهمنامه این قدم برداشته شد.

حمید کارگر مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی نیز گفت: تفاهمنامه‌ای که بین مرکز ملی فرش ایران و شرکت فرش آستان قدس رضوی منعقد شد برای هم افزایی، همگرایی و تعامل بیشتر جهت بهبود و توسعه صنعت فرش دستباف ایران چه در سطح استان خراسان رضوی و چه در سطح کشور است.

او افزود: تفاهم‌نامه قرار است، این دو مجموعه را حول محور فرش دستباف با تاکید بر رویداد‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی به هم نزدیک کند و دو مجموعه از ظرفیت‌ها و توان همدیگر برای بهبود و توسعه فرش دستباف استفاده کنند.

وی بیان کرد: قرار است چه در سطح مشهد و خراسان و چه فراتر از آن در سطح استان‌های مستعد بافت، ظرفیت ها، توان، تجربه و پیشینه شرکت فرش استان قدس رضوی هم در حوزه اشتغال زایی و هم در حوزه تامین مواد اولیه، آموزش و پژوهش به خدمت گرفته شود.

او ادامه داد: این خدمات در چهارچوب سیاست‌های مرکز ملی فرش ایران برای توسعه این هنر صنعت است که هم اشتغال پایداری را فراهم کند و هم در رخداد‌های فرهنگی و هنری آموزشی و پژوهشی بتواند حال و هوای بهتری را برای فرش ایران و کنشگران فرش ایرانی رقم بزند.

کارگر گفت: متقابلاً مرکز ملی فرش ایران هم از ظرفیت‌ها، امکانات، تسهیلات، مشوق‌ها و همه توانمندی‌هایی که در حوزه سیاست گذاری، مقررات و تسهیلات نمایشگاهی تجاری و تولیدی و یارانه‌ها یا حمایت‌های مرتبطی که می‌تواند تزریق کند در خدمت فرش آستان قدس رضوی قرار دهد تا این تعامل دوسویه به کمک فرش بیاید.

وی افزود: در حال حاضر شرکت فرش استان قدس رضوی بزرگترین و تنها دارنده دو مجتمع بزرگ قالیبافی با سوله‌های متعدد به شکل کارگاه‌های متمرکز در دو شهر مشهد و کاشمر است که حلقه‌های مختلف در زنجیره فرش دستباف، واحد‌های طراحی، بافت، پرداخت، مرمت و قالیشویی همه را در کنار هم دارد؛ این امکان بی‌نظیری است که می‌تواند پیاده کننده بسیاری از سیاست‌های بهبود بخش فرش ایران باشد.

در نشست کارگاه آموزشی روسای ادارات فرش کشور به میزبانی مشهد، تفاهمنامه همکاری میان مرکز ملی فرش ایران و فرش استان قدس رضوی منعقد و از یک کتاب رونمایی شد.

در این برنامه از کتاب «روایتی از بزرگان و پیشکسوتان فرش دستباف خراسان رضوی» رونمایی شد این کتاب شرحی از تجارب ۳۰ نفراز پیشکسوتان حوزه فرش خراسان رضوی از دهه‌های قبل از انقلاب تا هم اکنون است که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی و سازمان صمت نوشته شده است.