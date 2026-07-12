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رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: احتمال افت شدید قیمت طلا و سکه در بازار در کوتاهمدت کم است.
به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما ؛ نادر بذرافشان با اشاره به افت تقاضا، پیشبینی کرد که تا زمان بازگشایی کامل بازار و مشخص شدن روند معاملات جهانی، نوسانات قیمتها محدود باشد و احتمال ریزش شدید در کوتاهمدت پایین است.
وی افزود: بازار طلا و سکه در هفته گذشته تحت تاثیر کاهش بهای اونس جهانی و تداوم رکود در بازار داخلی، روندی نزولی را تجربه کرد؛ بهطوریکه قیمت انواع سکه، طلا و حباب سکه کاهش یافت.
بذرافشان در تشریح وضعیت بازار طلا طی هفته گذشته تا امروز گفت: طی هفتهای که گذشت، به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید امت، بازار تهران چهار روز تعطیل بود و فعالیت واحدهای صنفی به حداقل رسید و فقط در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بخشی از واحدهای صنفی فعالیت محدودی داشتند اما در مجموع، از شنبه هفته گذشته تا امروز، بازارهای جهانی روندی کاهشی را تجربه کردند و بهای هر اونس جهانی طلا در طول هفته حدود ۵۵ دلار کاهش یافت و به ۴۱۲۰ دلار رسیده است.
وی تصریح کرد: در بازار داخلی نیز قیمتها روندی نزولی داشتند؛ به طوریکه هر مثقال طلای ۱۷ عیار در طول هفته حدود ۶۳۵ هزار تومان کاهش یافت و امروز و همزمان با گشایش بازار طلا به ۷۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود ۱۴۵ هزار تومان کاهش، ۱۷ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان معامله میشود.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه نیز طی هفته گذشته کاهش قیمتها ادامه داشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با وجود نوسانات افزایشی و کاهشی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در حال حاضر به ۱۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین سکه طرح قدیم نیز با یک میلیون تومان کاهش به ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیمسکه با ۸۰۰ هزار تومان کاهش به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربعسکه با ۷۰۰ هزار تومان کاهش، ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز با ۵۰۰ هزار تومان کاهش، در حال حاضر با نرخ ۲۷ میلیون تومان معامله میشود.
کاهش ۶۵۰ هزار تومانی حباب سکه
بذرافشان ادامه داد: حباب سکه نیز در طول هفته حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش داشته و به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و با وجود کاهش قیمت اونس جهانی طلا، افت قیمتها در بازار داخلی به دلیل نبود تقاضا و شرایط رکودی، محسوستر بود.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در پایان گفت: درباره پیشبینی بازار، باید منتظر بازگشایی کامل بازار و مشخص شدن روند جدید قیمتها باشیم اما تا آن زمان، انتظار میرود بازار نوسانات محدودی، در حدود یک تا سه درصد داشته باشد و با توجه به کاهش قابل توجه قیمتها در هفته گذشته، احتمال ادامه افت شدید قیمتها در کوتاهمدت به نظر نمیرسد و بازار احتمالا تا زمان بازگشایی بازارهای جهانی در محدوده فعلی نوسان خواهد داشت.