مدیر رادیو اربعین از آغاز به کار شبکه رادیویی اربعین از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با پخش ۲۴ ساعته و به مدت ۷۲۰ ساعت خبر داد و گفت: محور اصلی برنامه‌ها، تبیین شعار مشترک ایران و عراق در اربعین امسال خواهد بود.

جواد تشکری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: پخش زنده این شبکه از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه (آخرین روز ماه محرم و شب اول ماه صفر) آغاز شده و تا پایان ماه صفر و روز شهادت حضرت امام رضا (ع) ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد رادیو اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته، افزود: در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، تبیین شعار مشترک ایران و عراق یعنی «مثلی لا یبایع مثله» که بیانات مقام معظم رهبر است و در قالب پویش «باید برخاست» شکل گرفته، در صدر برنامه‌های ما قرار دارد. برادری و همبستگی تاریخی مردم ایران و عراق در ۵ ماه اخیر (از شهادت تا تشییع باشکوه رهبر شهید)، الگوی اصلی ما برای تولید محتوای امسال است.

مدیر رادیو اربعین به تنوع محتوایی این شبکه اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مختلفی برای تمامی اقشار و سنین شامل ویژه‌برنامه‌های بانوان، کودک و نوجوان تدوین شده است. کارشناسان مختلفی طی شبانه‌روز به مباحث تبیینی خواهند پرداخت. همچنین رادیو اربعین با ارتباط مستمر با کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین حسینی، به عنوان یک مرجع اطلاع‌رسانی عمل کرده و آخرین اخبار را به صورت زنده و مستقیم به مخاطبان ارائه می‌دهد.

تشکری در خصوص پوشش زبانی برنامه‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس درخواست‌های مکرر مردم، هیئات و موکب‌داران عراقی که در مراسم تشییع رهبر شهید بسیار پررنگ شد، تلاش داریم حداقل به صورت باکس‌های ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای در هر یک الی دو ساعت، پخش برنامه‌ها به زبان عربی را در رادیو اربعین داشته باشیم. پیگیری‌ها برای راه‌اندازی اختصاصی «رادیو اربعین عربی» نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان از افزایش حضور میدانی همکاران این رسانه در عراق خبر داد و افزود: امسال تعداد بیشتری از گزارشگران و تولیدکنندگان ما به نقاط مختلف عراق از جمله نجف اشرف، کربلای معلی، مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، سامرا و کاظمین اعزام می‌شوند تا در کنار زائران حسینی حضور یافته و پوشش کاملی از این مراسم معنوی ارائه دهند.